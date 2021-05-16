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На проспекте Машерова незакрепленная металлическая плитка трамвайных путей пробила днище автобуса и травмировала пассажира

16.05.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Необычное ДТП случилось утром 16 мая в Минске на проспекте Машерова в районе пересечения с улицей Даумана.

На проспекте Машерова незакрепленная металлическая плитка трамвайных путей пробила днище автобуса и травмировала пассажира

Пассажирский автобус, ехавший со стороны проспекта Победителей в направлении улицы при пересечении трамвайных путей наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая пробила днище и травмировала пассажира.

Мужчине 1965 года рождения был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Необычное ДТП случилось утром 16 мая в Минске на проспекте Машерова в районе пересечения с улицей Даумана.
 
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