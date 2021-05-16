Под Минском открылся новый центр управления воздушным движением

В поселке Сокол под Минском недалеко от Национального аэропорта открылся новый центр управления воздушным движением РУП «Белаэронавигация».





Центр оснащен российской автоматизированной системой управления воздушным движением «Синтез АР-2», а также резервной системой управления «Морли», произведенной белорусским предприятием «Агат — системы управления».

Здесь будут работать более 450 человек, в том числе специалисты 570-го центра организации воздушного движения Министерства обороны, отвечающие за военный сектор Единой системы организации воздушного движения Беларуси.

Ввод в строй нового объекта позволит значительно увеличить пропускную способность воздушного пространства Беларуси и повысить безопасность полетов, в том числе военной авиации, сообщает пресс-служба Минобороны.