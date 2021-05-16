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Под Минском открылся новый центр управления воздушным движением

16.05.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В поселке Сокол под Минском недалеко от Национального аэропорта открылся новый центр управления воздушным движением РУП «Белаэронавигация».

Под Минском открылся новый центр управления воздушным движением

Центр оснащен российской автоматизированной системой управления воздушным движением «Синтез АР-2», а также резервной системой управления «Морли», произведенной белорусским предприятием «Агат — системы управления».

Здесь будут работать более 450 человек, в том числе специалисты 570-го центра организации воздушного движения Министерства обороны, отвечающие за военный сектор Единой системы организации воздушного движения Беларуси.

Ввод в строй нового объекта позволит значительно увеличить пропускную способность воздушного пространства Беларуси и повысить безопасность полетов, в том числе военной авиации, сообщает пресс-служба Минобороны.

 

 

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В поселке Сокол под Минском недалеко от Национального аэропорта открылся новый центр управления воздушным движением РУП «Белаэронавигация».
 
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