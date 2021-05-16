Лукашенко подписал указы о борьбе с экстремизмом и нацизмом. Что теперь запрещено?

Дискредитация власти — экстремизм





Документами расширено понятие «экстремизм». Теперь в нем могут уличить профсоюзы, иностранные или международные общественные объединения, религиозные и иные организации и их представительства, формирования и ИП. Экстремизм включает планирование, организацию, подготовку и совершение действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность.





Ранее экстремизмом могло стать создание организации, группы для осуществления экстремистской деятельности. Сейчас им будет являться участие в экстремистском формировании и содействие осуществлению экстремистской деятельности, прохождению обучения или подготовки для участия в такой деятельности.





Экстремизмом могут назвать распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан страны, дискредитирующих ее сведений, а также оскорбление представителя власти, дискредитация органов государственной власти и управления.





Также экстремизмом могут посчитать организацию и осуществление массовых беспорядков, вандализма, захвата зданий и сооружений, иных действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активного участия в них по мотивам любой социальной, политической или идеологической вражды. Кроме того, к нему могут отнести незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.





Как экстремизм могут расценить публичные призывы к организации или проведению массовой акции или пикета без разрешения властей, либо вовлечения людей в такие мероприятия путем насилия, угроз, обмана или вознаграждения, либо проведения таких акций, если из-за них по неосторожности погибли люди, был причинен тяжкий телесный вред хотя бы одному человеку или ущерб в крупном размере.





Экстремистский портрет





Под экстремистские материалы могут попасть портрет экстремиста, символика и атрибутика, «использующиеся в целях осуществления экстремистской деятельности или ее пропаганды». Здесь могут быть флаги, гимны, музыкальные произведения, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, объекты авторского права, «а равно любые изображения лиц, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор в связи с совершением экстремистских деяний».





Экстремистской организацией теперь может стать организация, которая «оказывает иное содействие экстремистской деятельности». Введено и понятие экстремистского формирования, которое может как осуществлять экстремистскую деятельность, так оказывать иное содействие экстремистской деятельности либо признавать возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансировать экстремистскую деятельность.





В закон «О недопущении реабилитации нацизма» теперь внесены понятия «нацистские преступники» и «пособники нацистских преступников». К ним отнесены организаторы, подстрекатели, руководители или исполнители военных преступлений, а также жители оккупированных территорий, в том числе призванные на службу, кто непосредственно исполнял или умышленно содействовал исполнению приказов нацистских органов.





Перечень действий по реабилитации нацизма дополнен «героизацией нацистских преступников и их пособников».





Кто и как будет с этим бороться





В качестве мер противодействия экстремизму указаны официальное предупреждение; предписание; приостановление деятельности организации; признание организации экстремистской, запрещение ее деятельности и ликвидация. Также противодействие экстремизму и реабилитации нацизма будет осуществляться посредством гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, формирования у граждан духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.





Среди мер профилактики указаны формирование в обществе нетерпимости к нацизму и его реабилитации, распространение соответствующей информации, в том числе в интернете, надлежащее увековечение памяти погибших, прославление победы в Великой Отечественной войне всеми возможными способами.





Экстремистской организации или ИП, деятельность которых приостановлена, запрещается проводить съезды, конференции, общие собрания, участвовать в работе госорганов, использовать их символику и атрибутику. Перечни организаций, формирований, ИП и граждан, причастных к экстремистской деятельности, ведет МВД. Гражданам, осужденным за преступления, связанные с экстремизмом, будут запрещать занятие отдельными видами деятельности, а их финансовые операции будут подлежать особому контролю. Иностранцам из списка запретят въезд в Беларусь, а для граждан страны включение в перечень станет основанием для утраты приобретенного гражданства. Учредителям и участникам экстремистских организаций будет запрещено пять лет учреждать новые организации и СМИ.





КГБ и МВД смогут при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, ИП при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности. Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания станет основанием для ликвидации организации или ИП.





Запрещается использовать для пропаганды экстремизма символы историко-культурных ценностей и госсимволы Беларуси.



