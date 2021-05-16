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Вынесло на берег. Жители Сахалина лопатами собирают икру на побережье

16.05.2021 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видео, в реальность которого трудно поверить, снял житель Сахалина Алексей Бомбизо. В ролике, опубликованном в Instagram, видно, как мужчина на берегу собирает икру сельди лопатой.

Морепродуктом (слоем толщиной 10−15 сантиметров) покрыта вся прибрежная полоса. Герой видео собирает ее и грузит в машину. «Будем на хлеб мазать», — говорит он, а женщина за кадром смеется. Правда, мужчина шутит — икру собирают, чтобы удобрять огород. В пищу ее употреблять опасно.

Как пишет эколог Дмитрий Лисицын, в этом явлении нет ничего удивительного или страшного. Это свидетельство обильных нерестовых походов сельди, элемент ее жизненного цикла. Его в своей книге «Морские промыслы острова Сахалин» в 1905 году описывал ученый Петр Шмидт.

Между тем, в начале апреля на Сахалине наблюдался выброс сельди. Тогда на берег вынесло тонны рыбы. Такой морской «подарок» объяснили гибелью сельди после нереста.

 
 
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