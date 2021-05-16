ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От авто практически ничего не осталось. «Бесправник» скрывался от ГАИ и снес бетонный забор

16.05.2021 14:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Серьезная авария произошла сегодня утром в Гродно. Дежурный наряд ДПС попытался остановить подозрительного водителя на «Форд Мондео», но он лишь прибавил скорость. Закончилось все печально. Подробности аварии приводит ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель попытался скрыться, однако практически сразу не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и ударился в бетонное ограждение жилого дома.




От авто практически ничего не осталось. «Бесправник» скрывался от ГАИ и снес бетонный забор

В результате аварии на месте происшествия погиб пассажир 1970 года рождения.

По информации ГАИ, лишенный права на управление водитель 2002 года рождения получил тяжелые травмы и находится в больнице.

От авто практически ничего не осталось. «Бесправник» скрывался от ГАИ и снес бетонный забор

Причины ДТП выясняются.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезная авария произошла сегодня утром в Гродно. Дежурный наряд ДПС попытался остановить подозрительного водителя на «Форд Мондео», но он лишь…Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
Передумала. Тина Кароль забрала назад свои слова о поездке на "Славянский базар"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by