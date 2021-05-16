От авто практически ничего не осталось. «Бесправник» скрывался от ГАИ и снес бетонный забор

Источник материала: Onliner

Серьезная авария произошла сегодня утром в Гродно. Дежурный наряд ДПС попытался остановить подозрительного водителя на «Форд Мондео», но он лишь прибавил скорость. Закончилось все печально. Подробности аварии приводит ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель попытался скрыться, однако практически сразу не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и ударился в бетонное ограждение жилого дома.













В результате аварии на месте происшествия погиб пассажир 1970 года рождения.

По информации ГАИ, лишенный права на управление водитель 2002 года рождения получил тяжелые травмы и находится в больнице.





Причины ДТП выясняются.