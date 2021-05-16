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От авто практически ничего не осталось. «Бесправник» скрывался от ГАИ и снес бетонный забор
Источник материала: Onliner
Серьезная авария произошла сегодня утром в Гродно. Дежурный наряд ДПС попытался остановить подозрительного водителя на «Форд Мондео», но он лишь прибавил скорость. Закончилось все печально. Подробности аварии
Водитель попытался скрыться, однако практически сразу не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и ударился в бетонное ограждение жилого дома.
В результате аварии на месте происшествия погиб пассажир 1970 года рождения.
По информации ГАИ, лишенный права на управление водитель 2002 года рождения получил тяжелые травмы и находится в больнице.
Причины ДТП выясняются.
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Серьезная авария произошла сегодня утром в Гродно. Дежурный наряд ДПС попытался остановить подозрительного водителя на «Форд Мондео», но он лишь…Читать далее…
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