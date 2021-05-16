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Налоговая обнаружила недоплату НДС за 3 года у IT-компаний. Им грозят миллионные выплаты и пеня

16.05.2021 14:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Налоговая обнаружила недоплату НДС за 3 года у IT-компаний. Им грозят миллионные выплаты и пеня
Фото: Myfin.by
Министерство по налогам и сборам разместило у себя на сайте разъяснение по вопрос уплаты НДС для паблишеров, которые размещают приложения в App Store и Google Play. Исходя из этого материала, компании-разработчики должны были уплачивать НДС со всей суммы выручки. Но они это делали только с суммы за вычетом комиссий магазинов приложений. Теперь им могут начислить недоплаченный НДС за 3 с лишним года плюс пеню.

Что произошло?


На проблему обратил внимание dev.by. Разъяснение Министерства по налогам и сборам уже удалено с сайта ведомства, одна кэш Google позволяет посмотреть на исходник. Исходя из него, разъяснение противоречит сложившейся практике многих белорусских компаний-разработчиков, которые несколько лет не платили НДС с комиссий магазинов приложений. По данным dev.by, всё началось с круглого стола, на котором представитель МНС рассказала, как определять место реализации, когда ПО размещается в Apple Store и Google Store.

На круглом столе эти услуги отнесли к «услугам в электронной форме». Это заставило ИМНС по г. Минску усомниться в том, что они правильно трактовали законодательство в отношении резидентов ПВТ. Источники в налоговых органах говорят, что коллизия возникла, потому что упустили из вида поправки в Налоговый кодекс, которые добавили с 2018 года новый объект обложения НДС — услуги в электронной форме (ст. 117 НК РБ).

Если следовать букве закона, IT-компаниям грозят многомиллионные суммы за 3 с лишним года неуплаты НДС плюс пеня.

Позиция МНС


Заместитель начальника ИМНС по г. Минску Ольга Тарасевич сомневается, что произошло изменение трактовки законодательства, и что никто из белорусских паблишеров-резидентов не платил НДС с комиссии сторов раньше.

— Почему вы говорите, что трактовка изменилась? У вас есть трактовка иного плана? Если такая информация есть, лучше всего, из какого-то официального источника, мы готовы её рассмотреть. Если же нет, то говорить, что трактовка «изменилась», некорректно. Я обратного не видела.

По данным dev.by, администрация ПВТ уже обратилась в МНС за разъяснениями. Оценить, какая часть резидентов уплачивала НДС, налоговики смогут только после проверки.

Что будет дальше?


Представители МНС в комментарии dev.by объяснили, что ждут от компаний «исполнения законодательства». Ни администрация ПВТ, ни представители IT-компаний пока не давали комментариев по этому вопросу.
 
Теги: Минск
 
 
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