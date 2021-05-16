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Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Готовность к диалогу

«Гуайдо наконец захотел со мной встретиться? Ну что же, я согласен поговорить. С помощью ЕС, Норвегии и Международной контактной группы готов сесть лицом к лицу с оппозицией где они хотят и когда», - заверил действующий глава Венесуэлы.

Подготовка к капитуляции

«Да и Гуайдо тоже есть, что доказывать – что он не забыт и не утратил влияние, хотя это и не так», - замечает эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Подготовка капитуляции»: Мадуро согласился встретиться с Гуайдо Преуменьшать значение согласия Мадуро сесть за стол с оппонентом, не стоит.

По прошествии двух лет с начала массовых шествий и протестов в Каракасе и других уголках латиноамериканского государства, оппозиция утратила роль в обществе, и должна была напомнить о себе хоть каким-то действием. В условиях, когда пространства для маневра не осталось, протестное движение полностью выдохлось, был сделан отчаянный шаг, который так и остался бы незамеченным, не прими «вызов» Мадуро от своего бывшего оппонента.Странное «великодушие» президента, тем более в окружении врагов, таких как ЕС, еще совсем недавно готовым отдать Мадуро под международный трибунал, признавая лишь Гуайдо в качестве представителя латиноамериканского государства.Мадуро также признался, что не подлежит сомнению команда из США предпринять попытку начать переговоры с властью. Но в таком случае его согласие выглядит еще более странным и лишенным смысла, особенно после окончательной победы над оппозицией, после того, как в январе заработала Национальная Ассамблея, большинство в которой занимают социалисты Мадуро. Так что оппозиция пребывает в заранее проигрышной ситуации.Столь легкое согласие на встречу заклятых врагов, противостояние которых двумя годами ранее едва не привело к разрушению государства, стало возможным в силу чрезвычайно изменившихся обстоятельств и сильной, почти незыблемой позиции, которую занимает действующий президент Мадуро. Ему нечего бояться, даже стоящих за спиной Гуайдо США, ЕС и др. «демократизаторов».Разность потенциалов политиков налицо, и, чувствуя это, Мадуро согласился на переговоры, отдавая инициативу оппозиции, полагает Дмитрий Розенталь из российского Института Латинской Америки.В любом случае, проявление инициативы, а также сама встреча станет началом конца для Гуайдо, его «капитуляцией», которая сейчас активно готовится. Собственно говоря, провал Гуайдо мало чем интересен, так как он политический «труп» уже очень давно, но вместе с ним уходит и последний оплот, последняя ячейка американского влияния в стране. Так что преуменьшать значение согласия Мадуро сесть за стол с оппонентом, не стоит. Спешка, с которой действующий глава государства хочет покончить с внутренним дестабилизирующим элементом, понятна и оправданна.