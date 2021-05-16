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В виноградной шкурке красных сортов содержатся полифенолы (предотвращают тромбообразование и расширяют сосуды, оказывают общее тонизирующее действие на сердечно-сосудистую систему. Они тонизируют систему кровообращения и препятствуют отложению холестерина на стенках сосудов, препятствуют развитию инфарктов, стимулируют работу сердечной мышцы.

В красных винах содержится большой и довольно уникальный объем микроэлементов, минералов и витаминов (во вторую мировую войну, когда витаминов было крайне мало — в Европе детям давали разбавленное вино, защищая от авитаминоза и цинги).

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему от красного вина, даже от бокала, болит голова — а от белого не болит, даже от целой бутылки? В красных винах содержится большой и довольно уникальный объем микроэлементов.

И конечно - с точки зрения воздействия этих разных категорий вин на организм.Перечислю основные отличия красного вина от белого:Красное — снижает концентрацию белка «эндотелий1» в крови. Повышенное количество — несет угрозу ишемии сердца.Также в шкурке содержатся танины, природные дубильные вещества, антиоксиданты. Они защищают клетки от онкологических факторов и производят пусть немного, но защиту организма от вредных природных факторов (не зря красное вино дают подводникам и людям, подвергнувшимся облучению).Содержащийся в красном вине росвератрол, вместе со свободными радикалами — способствует понижению бета-амилоидных бляшек, снижая вероятность старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Также — он способствует снижению сахара в крови (но только в сухих винах).Гормон «мелатонин», содержащийся в красных винах, помогает успокоить нервную систему, борется с бессонницей, нормализует цикл сна.Вот пожалуй — основные отличия.Если причина не тривиальная (просто - выпит большой объем вина. От этого у кого угодно голова заболит) - то учитывая вышеизложенное может сложиться так, что именно таким образом Ваш организм производит некую аллергическую реакцию (с результатом - головная боль).Например, у одной моей знакомой — от красного вина появляется сыпь и чешутся голени и предплечья. Также и у Вас - это может быть реакция на один или несколько компонентов красного вина.Также (это уже из личного опыта) — если я пью, к примеру, довольно много крепкого вина (например — портвейна), даже не смешивая его с другими видами алкоголя, то на утро знаю — точно будет болеть голова. Хотя сухого красного вина могу выпить и бутылку и две, без последствий.Видимо организм так реагирует на высокое содержание в этом напитке сахара, алкоголя и дубильных веществ.Не знаю, какое красное вино Вы пили (надеюсь оно качественное) — но советую Вам попробовать сменить его тип (например, если пили красное сладкое — попробуйте пить красное сухое и т.д.). Если и это не поможет — ну, значит красное, увы, не ВашеюЕсть масса других вариантов отличного алкоголя — белые, розовые и игристые вина, крепкие напитки, пиво, коктейли и т.д.Но несомненно — все это нужно потреблять в меру и с хорошими, подходящими закусками.Игорь Глотов. Винный блогер и эксперт. Около 5000 продегустированных вин (garryspirit.ru).