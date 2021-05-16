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В Газе ударом с воздуха уничтожен дом лидера ХАМАС

16.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наносить удары «столько, сколько потребуется».

Боевики ХАМАС ночью и утром в воскресенье продолжили ракетный обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по сектору Газа. Самый крупный с 2014 года конфликт идет уже седьмой день, и признаков деэскалации пока не наблюдается, сообщает ВВС.

По сообщению израильских военных, один из ударов был нанесен по дому политического лидера радикальной группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Был ли кто-то в это время в доме, пока не ясно.

Утром Армия обороны Израиля опубликовала кадры взрыва дома:

Еще один авиаудар был нанесен по дому командира батальона «Джабалия» движения ХАМАС.

Израильские военные сообщили, что в обоих домах располагалась террористическая инфраструктура группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать давать силовой ответ на ракетные обстрелы со стороны Газы и наносить удары «столько, сколько потребуется».

На вечер воскресенья назначено заседание Совета Безопасности ООН, посвященное этому конфликту.

Накануне президент США Джо Байден поговорил по телефону с Нетаньяху, а также с главой палестинской администрации на Западном берегу Махмудом Аббасом, выразив обеспокоенность ситуацией.

Во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудит эскалацию конфликта между ХАМАС и Израилем с главами МИД Евросоюза.

 
 
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наносить удары «столько, сколько потребуется».
 
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