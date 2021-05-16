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В Газе ударом с воздуха уничтожен дом лидера ХАМАС
16.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наносить удары «столько, сколько потребуется».
Боевики ХАМАС ночью и утром в воскресенье продолжили ракетный обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по сектору Газа. Самый крупный с 2014 года конфликт
По сообщению израильских военных, один из ударов был нанесен по дому политического лидера радикальной группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Был ли кто-то в это время в доме, пока не ясно.
Утром Армия обороны Израиля опубликовала кадры взрыва дома:
Еще один авиаудар был нанесен по дому командира батальона «Джабалия» движения ХАМАС.
Израильские военные сообщили, что в обоих домах располагалась террористическая инфраструктура группировки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать давать силовой ответ на ракетные обстрелы со стороны Газы и наносить удары «столько, сколько потребуется».
На вечер воскресенья назначено заседание Совета Безопасности ООН, посвященное этому конфликту.
Накануне президент США Джо Байден поговорил по телефону с Нетаньяху, а также с главой палестинской администрации на Западном берегу Махмудом Аббасом, выразив обеспокоенность ситуацией.
Во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудит эскалацию конфликта между ХАМАС и Израилем с главами МИД Евросоюза.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наносить удары «столько, сколько потребуется».
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