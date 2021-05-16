Класковский: «Показательно, что от терминов «углубление интеграции», «дорожные карты» решено отказаться»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель Александр Класковский – о предстоящей встрече Лукашенко и Путина.

— Лукашенко и Путин наметили уже третью в этом году встречу. Кроме того, они раз за разом ведут беседы по телефону, — пишет Александр Класковский. — Но о сути и результатах этих переговоров широкой публике почти ничего не сообщают — пресс-службы отделываются банальными фразами.

Тем временем между заклятыми союзниками продолжается традиционный торг в духе Остапа Бендера и монтера Мечникова из «Двенадцати стульев»: утром деньги — вечером стулья или же наоборот.

Минску хочется побыстрее получить дешевые энергоресурсы, Москва же, зная, как легко партнер может соскочить с обещаний, пытается сначала добиться реального углубления интеграции. А если говорить откровеннее — сильнее привязать к себе Беларусь институционально.

Показательно, что от терминов «углубление интеграции», «дорожные карты» решено отказаться. Видимо, по принципу «в доме повешенного не говорят о веревке».

Ведь красивый замысел подписать пакет дорожных карт к 20-летию Союзного государства в декабре 2019 года с треском провалился — Лукашенко не захотел лезть в капкан.

Теперь дорожные карты интеграции назвали союзными программами, но суть не изменилась. Капканы ожидают своего часа.

Москва так и не дала пока второй транш в 500 млн долларов из кредита, обещанного Путиным в сентябре прошлого года. Держа партнера на полуголодном пайке, Кремль, надо думать, хочет добиться большей сговорчивости по части союзных программ. Объявленное российской стороной сокращение поставок нефти на «Нафтан» в мае тоже может быть элементом давления на Минск .

При этом тайное общение Путина с Лукашенко с большой долей вероятности не ограничивается тематикой союзных программ. Можно предположить, что белорусскому вождю настойчиво напоминают про обещания по части конституционной реформы, транзита власти.

А это для Лукашенко вещи дискомфортные. Он считает, что овладел ситуацией в стране, и, вероятно, был бы не прочь просидеть в своем кресле хотя бы до конца нынешней каденции, то есть до 2025 года.

К тому же Путин просто попал в ловушку поддержки белорусского собрата-автократа в августе прошлого года. Теперь слишком уж откровенно давить на Минск — на фоне того, что Кремль осуждает за это Запад, — было бы, мягко говоря, нелогично даже в глазах самих россиян. И Лукашенко это понимает.

В общем, хоть у белорусского вождя и сидит гвоздем в голове мысль о снайпере (отсюда и нашумевший декрет № 2), так легко сдаваться он не намерен.

И на его грядущей встрече с Путиным, скорее всего, продолжится дежавю, тягомотный торг в духе «Двенадцати стульев», а широкую публику с большой долей вероятности снова накормят общими фразами.

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