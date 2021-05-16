|
В школах Беларуси планируют изменить выпускные экзамены
Источник материала: Партизан
Минобразования планирует изменить в 2023-2024 годах выпускные экзамены. В 2021 году проверка знаний девяти- и одиннадцатиклассников останется без изменений.
Ведомство планирует добавить в будущем девятиклассникам четвертый экзамен — устную проверку знаний по истории Беларуси. При этом диктанты по русскому и белорусскому языкам могут быть заменены изложениями.
Одиннадцатиклассников будут ждать экзамены по русскому или белорусскому языку, по математике и иностранному языку, при этом их могу сделать национальными и объединить с ЦТ для снижения учебной нагрузки.
В 10-й профильный класс предлагают брать только школьников со средним баллом не ниже 7.
Если такие изменения окажутся эффективными, то в течение нескольких лет они будут утверждены во всех школах страны,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобразования планирует изменить в 2023-2024 годах выпускные экзамены. В 2021 году проверка знаний девяти- и одиннадцатиклассников останется без изменений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)