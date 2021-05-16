Возле погранперехода «Берестовица» у рамки BelToll дотла сгорела фура. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

15 мая вблизи погранперехода «Берестовица — Бобровники» на белорусской стороне съехала в кювет и загорелась фура. За короткой промежуток времени тягач, полуприцеп и груз сгорели дотла. «АвтоГродно» сообщает подробности.

— Все произошло около семи часов вечера. На месте люди говорили, что во время движения у грузовика лопнуло колесо и машину повело влево. Тягач выехал на встречную полосу, а затем ударился в отбойник вблизи рамки системы BelToll, где грузовик воспламенился, — рассказал читатель.

По предварительной информации, водитель в порядке. Он отделался ссадинами.

















На место пожара прибыли спасатели, но пламя к этому времени уже полностью уничтожило грузовик.

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