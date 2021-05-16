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Возле погранперехода «Берестовица» у рамки BelToll дотла сгорела фура. Фото и видео

16.05.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 мая вблизи погранперехода «Берестовица — Бобровники» на белорусской стороне съехала в кювет и загорелась фура. За короткой промежуток времени тягач, полуприцеп и груз сгорели дотла. «АвтоГродно» сообщает подробности.

— Все произошло около семи часов вечера. На месте люди говорили, что во время движения у грузовика лопнуло колесо и машину повело влево. Тягач выехал на встречную полосу, а затем ударился в отбойник вблизи рамки системы BelToll, где грузовик воспламенился, — рассказал читатель.

По предварительной информации, водитель в порядке. Он отделался ссадинами.





На место пожара прибыли спасатели, но пламя к этому времени уже полностью уничтожило грузовик.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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За короткой промежуток времени тягач, полуприцеп и груз сгорели дотла.
 
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