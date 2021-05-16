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Костел в Будславе: на восстановление собрали больше 330 000 рублей

16.05.2021 15:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пожар в уникальном костеле Будслава произошел 11 мая. За это время белорусы перечислили на восстановление святыни более 330 000 рублей, и сбор средств продолжается. В здании понемногу все приводят в порядок, в разборе завалов на крыше участвовали альпинисты.

К этому времени уже успели очистить крышу костела от крупного мусора (еще осталось много пепла и мелких частей), все крупные элементы были распилены и вывезены, пишет телеграм-канал «Адновім Будслаў разам».

Костел в Будславе: на восстановление собрали больше 330 000 рублей

Кроме этого, территорию вокруг храма убрали от пепла, углей и технического мусора, вокруг костела поставили дополнительные ограждения.




Костел в Будславе: на восстановление собрали больше 330 000 рублей

Храм начали строить еще в 1633 году — тогда в Будславе появился маленький костел. Здесь находится Будславская икона Божией Матери — один из самых почитаемых символов Богородицы. В начале девяностых икону отреставрировали, и к святыне вновь начали ходить паломники. Во время пожара ее удалось спасти.

Папа Римский Иоанн Павел II в 1993 году присвоил костелу титул Малой базилики. Всего в Беларуси три храма с подобным титулом: костел в Будславе, собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно и собор Вознесения Девы Марии в Пинске. Во всем мире лишь около двух тысяч храмов имеют титул Малой базилики, и примерно треть из них — в Италии. Малая базилика свидетельствует об особом статусе храма: священники имеют право на ношение особой одежды, на церемониях используется тинтиннабулум, в некоторых случаях может быть дарована полная индульгенция.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пожар в уникальном костеле Будслава произошел 11 мая. За это время белорусы перечислили на восстановление святыни более 330 000 рублей, и сбор средств продолжается. В...
 
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