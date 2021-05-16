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"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

16.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

Слово "травма" происходит от древнегреческого "рана". Но уже в современной медицинской и психиатрической литературе термин стал трактоваться и как "рана сознания" в результате эмоционального шока, нарушающего в человеке или в социуме осмысление времени, себя и мира.

Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого? Говорим об этом с антропологом, психотерапевтом, автором курса лекций про травму Еленой Миськовой.

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Что такое психологическая травма и почему она вдруг у всех появилась? Чем отличаются личная и семейная травмы от коллективной травмы народа и страны? Правда ли, что...
 
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