Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

Слово "травма" происходит от древнегреческого "рана". Но уже в современной медицинской и психиатрической литературе термин стал трактоваться и как "рана сознания" в результате эмоционального шока, нарушающего в человеке или в социуме осмысление времени, себя и мира.

Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого? Говорим об этом с антропологом, психотерапевтом, автором курса лекций про травму Еленой Миськовой.

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