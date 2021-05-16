"Ночь музеев" на "Линии Сталина": реконструкция боя Афганской войны – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Акцию "Ночь музеев" ежегодно отмечают во многих странах мира. Беларусь – не исключение. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина", к примеру, показали реконструкцию одного из боевых сражений. На этот раз – эпизод Афганской войны. Событие 1983 года – захват советских специалистов в Мазари-Шарифе провинции Балх.

Эпизод про то, как работавшие на хлебокомбинате советские специалисты возвращались в свой населенный пункт на грузовике и без какого-либо сопровождения охраны, так как ранее мятежников здесь не было. Но возвращения домой специалистов так и не дождались.

Впрочем, на "Линии Сталина" в "Ночь музеев" была не только реконструкция с применением пиротехники и боевых машин. В программу также вошли экспозиция "Наш бронепоезд", квест по поиску стрелкового оружия, катание на военной технике. А завершилась программа праздничным фейерверком.