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"Ночь музеев" на "Линии Сталина": реконструкция боя Афганской войны – видео

16.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Акцию "Ночь музеев" ежегодно отмечают во многих странах мира. Беларусь – не исключение. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина", к примеру, показали реконструкцию одного из боевых сражений. На этот раз – эпизод Афганской войны. Событие 1983 года – захват советских специалистов в Мазари-Шарифе провинции Балх. 

Эпизод про то, как работавшие на хлебокомбинате советские специалисты возвращались в свой населенный пункт на грузовике и без какого-либо сопровождения охраны, так как ранее мятежников здесь не было. Но возвращения домой специалистов так и не дождались.

Впрочем, на "Линии Сталина" в "Ночь музеев" была не только реконструкция с применением пиротехники и боевых машин. В программу также вошли экспозиция "Наш бронепоезд", квест по поиску стрелкового оружия, катание на военной технике. А завершилась программа праздничным фейерверком.

 
 
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Реконструкторы показали эпизод захвата советских специалистов в Мазари-Шарифе провинции Балх. Смотрите на видео, как это было.
 
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