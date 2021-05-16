ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смертельное ДТП в Гродно: пытавшийся скрыть от ГАИ водитель врезался в забор

16.05.2021 15:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Один человек погиб, другой серьезно пострадал. Таков результат ДТП, случившегося около 10 часов утра 16 мая в Гродно.

Смертельное ДТП в Гродно: пытавшийся скрыть от ГАИ водитель врезался в забор

Как сообщает областная ГАИ, наряд дорожно-патрульной службы на улице Асфальтной обратил внимание на подозрительную манеру езды водителя автомобиля «Форд Мондео».

Был подан сигнал об остановке. Однако водитель «Форда», наоборот, прибавил скорости, видимо, пытаясь скрыться, но практически сразу же, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и ударился в бетонный забор.

Смертельное ДТП в Гродно: пытавшийся скрыть от ГАИ водитель врезался в забор

Для деблокирования водителя и пассажира понадобилась помощь МЧС.

Пассажир — мужчина 1970 года рождения — погиб на месте. Водитель 2002 года рождения получил тяжелые травмы и находится в больнице. Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами

Находились ли водитель и пассажир в состоянии алкогольного опьянения, будет установлено в результате экспертизы. На месте работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.

 

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один человек погиб, другой серьезно пострадал. Таков результат ДТП, случившегося около 10 часов утра 16 мая в Гродно.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by