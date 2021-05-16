Смертельное ДТП в Гродно: пытавшийся скрыть от ГАИ водитель врезался в забор

Один человек погиб, другой серьезно пострадал. Таков результат ДТП, случившегося около 10 часов утра 16 мая в Гродно.





Как сообщает областная ГАИ, наряд дорожно-патрульной службы на улице Асфальтной обратил внимание на подозрительную манеру езды водителя автомобиля «Форд Мондео».

Был подан сигнал об остановке. Однако водитель «Форда», наоборот, прибавил скорости, видимо, пытаясь скрыться, но практически сразу же, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и ударился в бетонный забор.





Для деблокирования водителя и пассажира понадобилась помощь МЧС.

Пассажир — мужчина 1970 года рождения — погиб на месте. Водитель 2002 года рождения получил тяжелые травмы и находится в больнице. Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами

Находились ли водитель и пассажир в состоянии алкогольного опьянения, будет установлено в результате экспертизы. На месте работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.