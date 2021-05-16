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В столице Японии запустили обратный отсчет 100 дней до начала Паралимпийских игр

16.05.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на то, что более 60 процентов японцев выступают за отмену Олимпиады и Паралимпиады в своей стране, в Токио прошла церемония запуска обратного отсчета последней.



Ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио министр Тамаё Марукава заявила, что организаторы соревнований рассчитывают провести их в условиях максимальной безопасности для участников. А заодно надеются, что проведение нынешних Паралимпийских игр станет шагом к построению безбарьерного общества, в котором у каждого будет возможность для деятельности, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

После чего в здании мэрии Токио установили эмблему Паралимпийских игр, состоящую из трех полумесяцев. Эти геометрические фигуры называются agitos, что в переводе с латыни означает «стремление вперед», и символизируют упорство паралимпийцев. В конце церемонии на сцену вышел потомственный актер театра Кабуки Эбидзо Итикава XI, который исполнил традиционный танец, символизирующий изгнание злых духов и привлечение удачи.

 
 
 
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Несмотря на то, что более 60 процентов японцев выступают за отмену Олимпиады и Паралимпиады в своей стране, в Токио прошла церемония запуска обратного отсчета...
 
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