Два студента не выходят на связь. Их могли задержать на фестивале БГУ

Источник материала: Onliner

В списках волонтеров появились фамилии еще двух студентов, доставленных на Окрестина. Это студент факультета международных отношений БГУ Роберт Казак и студентка юрфака БГУ Виолетта Людчик. Предположительно, их задержали во время вчерашнего праздника BSU Fest в парке Янки Купалы.

Мама Роберта Казака Оксана рассказала Onliner, что ее сын вчера в семь вечера должен был встретиться с друзьями, но так и не пришел. Она не исключает, что Роберт мог зайти на фестиваль БГУ, чтобы скоротать время до встречи с друзьями.





После того как сын не вышел на связь, Оксана обратилась в милицию. С ее слов, ей сообщили, что Роберт находится на Окрестина из-за административного правонарушения, будет суд. Что именно стало причиной этого, женщина не знает.

Подтвержденной информации о причинах задержания Виолетты Людчик также нет. В телеграм-канале юрфака БГУ появилась версия, что во время досмотра при входе на фестиваль у девушки на ноутбуке обнаружили маленькую бчб-наклейку, после чего ее не пропустили и отправили в РУВД Центрального района. Предположительно, из-за наклейки могли задержать и Роберта.





Известно, что в сентябре 2020 года Виолетта Людчик была избрана председателем студсовета по качеству образования БГУ. Это орган студенческого самоуправления БГУ, председателя которого выбирают студенты, а не администрация.

Мы пытаемся взять комментарий в ГУВД Мингорисполкома, но дозвониться до пресс-службы пока не получилось.