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Папа Римский призвал к миру и диалогу между израильтянами и палестинцами

16.05.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Папа Римский Франциск призвал израильтян и палестинцев немедленно начать диалог в целях достижения мира.

В ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане папа Франциск отметил, что события на Святой земле вызывают у него глубочайшую озабоченность. 

"В эти дни жестокие вооруженные столкновения между сектором Газа и Израилем взяли верх и рискуют перерасти в спираль смерти и разрушения. Многочисленные люди были ранены, многие невинные погибли, среди них были и дети. Это ужасно и неприемлемо. Их смерть – это свидетельство нежелания строить будущее, но желания его разрушить", – заявил понтифик.

Папа Франциск также отметил, что рост ненависти и насилия охватывает различные города в Израиле, что наносит глубокую рану братству и мирному сосуществованию граждан. 

"Именем Бога, который создал всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве… я призываю к спокойствию, а тех, кто несет ответственность, призываю заставить замолчать гул оружия, чтобы последовать путем мира, в том числе с помощью международного сообщества", – сказал папа Франциск.

Понтифик призвал молиться за израильтян и палестинцев, чтобы "они смогли найти дорогу диалога и прощения".

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.

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Теги: Минск
 
 
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Папа Франциск отметил, что рост ненависти и насилия охватывает различные города в Израиле, что наносит глубокую рану братству и мирному сосуществованию граждан. 
 
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