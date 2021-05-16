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Девочка на электросамокате попала под машину на улице Матусевича в Минске
Источник материала: Навiны
14-летняя девочка попала под машину утром 16 мая на улице Матусевича в Минске. Для осмотра подростка доставили в больницу.
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Еще одно ДТП с участием электросамоката случилось накануне в Гродно на перекрестке улицы Антонова с проспектом Космонавтов.
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Молодой человек и водитель легковушки не пострадали. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
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