Цитата дня. Что важно знать простому белорусу о дефолте

Источник материала: Салiдарнасць

Объясняет в статье на «Онлайнере» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

— Что важно знать простым людям? Дефолту предшествует очень тяжелая экономическая ситуация. К этому моменту люди заметно обеднеют, сильно упадет экономика и зарплаты.

Если это попытаются «лечить» печатанием денег, то сильно вырастут цены. На самом деле дефолт станет итогом затяжного экономического кризиса, а не началом. К моменту объявления дефолта гражданам страны будет уже очень и очень плохо.

Дефолт — это чаще всего один из последних результатов затянувшегося экономического кризиса. Население страдает не от дефолта, а от тех вещей, которые довели страну до него.

Иосуб: «Аргументов хранить валюту в банке при нынешних ставках не вижу вообще»