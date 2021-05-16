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Задержанные в Беларуси журналисты заявили, что подвергались пыткам

16.05.2021 16:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внештатный корреспондент «Немецкой волны» Александр Бураков и белорусский журналист Владимир Лаптевич арестованы на 20 суток за участие в «несанкционированном мероприятии».

Задержанные в Беларуси журналисты заявили, что подвергались пыткам
Два белорусских журналиста, в том числе внештатный репортер германской государственной телерадиокомпании «Немецкая волна», в субботу были арестованы по решению суда на 20 суток. Как сообщает «Немецкая волна», журналисты сообщили о том, что во время предварительного заключения их подвергли пыткам.

Внештатный корреспондент «Немецкой волны» Александр Бураков и Владимир Лаптевич, сотрудник могилевского новостного портала были задержаны в среду рядом со зданием областного суда в Могилеве на востоке Беларуси.

Оба репортера освещали судебный процесс над оппозиционным политиком Павлом Северинцем и несколькими другими представителями белорусской оппозиции.

Суд в Могилеве в субботу признал Буракова и Лаптевича виновными в неоднократном участии в «несанкционированном мероприятии», сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Во время судебного слушания Бураков заявил о «пытках и бесчеловечном обращении» во время предварительного заключения, сообщает «Немецкая волна».

«Он сказал, что его неоднократно будили по ночам, и охранники заставляли его раздеться догола», - говорится в сообщении издания.

Лаптевич, по данным Белорусской ассоциации журналистов, также сообщил о том, что в заключении его подвергли пыткам. Оба журналисты в знак протеста объявили голодовку.

«Немецкая волна» призвала белорусские власти немедленно отменить приговор, заявив, что правящий режим Александра Лукашенко действует со «все большей безжалостностью» в отношении журналистов.

«Мы решительно выступаем против нарушения гарантированных Конституцией прав прессы в Беларуси», - сказал генеральный директор «Немецкой волны» Питер Лимбург.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в стране за решеткой находятся 16 сотрудников независимых СМИ.

Ранее на этой неделе белорусские власти обвинили журналистку Татьяну Капитонову в участии в несанкционированной акции и посадили ее в тюрьму на десять суток.

В пятницу стало известно о задержании Любови Касперович, журналистки портала tut.by, ведущего независимого СМИ в Беларуси. Она была задержана во время репортажа о судебном процессе над студентами, пишет Голос Америки.
 
Теги: Могилев
 
 
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Внештатный корреспондент «Немецкой волны» Александр Бураков и белорусский журналист Владимир Лаптевич арестованы на 20 суток за участие в «несанкционированном...
 
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