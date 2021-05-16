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Под Минском «жгут» резину: в Стайках проходит чемпионат Беларуси по дрифтингу
Источник материала: Tut.by
Прямо сейчас возле Минска проходит
Чемпионат Беларуси по дрифтингу проходит
Желающих посмотреть соревнования приехало довольно много. Те, кто прибыл на своих автомобилях, оставляют их на просторной стоянке возле стадиона. Въезд на стоянку пропустить не получится: возле трассы путь автомобилистам указывает парковщик.
Зрители размещаются на склонах вокруг трассы (на пледах, складных стульях, которые привезли с собой) и специально построенных гостевых трибунах. Многие посетители пришли с детьми. Работает фудзона.
Заезды начались в 14.00, награждение участников запланировано на 17.45. Поэтому, если вы пока не решили, как провести вторую половину воскресенья, то еще можете успеть на чемпионат.
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В соревнованиях участвуют пилоты из Беларуси, Украины, Латвии и Литвы.
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