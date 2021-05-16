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Под Минском «жгут» резину: в Стайках проходит чемпионат Беларуси по дрифтингу

16.05.2021 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прямо сейчас возле Минска проходит II этап чемпионата Беларуси по дрифтингу. В соревнованиях участвуют пилоты из Беларуси, Украины, Латвии и Литвы. Самому молодому участнику — спортсмену из Риги Николассу Бертансу — всего 16 лет.

Чемпионат Беларуси по дрифтингу проходит на новой трассе — стадионе «Заря» в деревне Прилесье под Минском, больше известной как Стайки. Заезды проходят по схеме Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений).


Желающих посмотреть соревнования приехало довольно много. Те, кто прибыл на своих автомобилях, оставляют их на просторной стоянке возле стадиона. Въезд на стоянку пропустить не получится: возле трассы путь автомобилистам указывает парковщик.

Зрители размещаются на склонах вокруг трассы (на пледах, складных стульях, которые привезли с собой) и специально построенных гостевых трибунах. Многие посетители пришли с детьми. Работает фудзона.

Заезды начались в 14.00, награждение участников запланировано на 17.45. Поэтому, если вы пока не решили, как провести вторую половину воскресенья, то еще можете успеть на чемпионат.










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Теги: Минск
 
 
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В соревнованиях участвуют пилоты из Беларуси, Украины, Латвии и Литвы.
 
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