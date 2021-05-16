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Ехала на электросамокате на красный. В Минске на переходе сбили 14-летнюю девочку

16.05.2021 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП произошло сегодня в Минске около 10:10. Водитель Hyundai ехал по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского и при повороте направо на ул. Матусевича наехал на 14-летнюю девочку, сообщает ГАИ Минска.

Девочка пересекала проезжую часть по переходу на электросамокате на красный свет.

Ехала на электросамокате на красный. В Минске на переходе сбили 14-летнюю девочку

В результате подросток получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Ехала на электросамокате на красный. В Минске на переходе сбили 14-летнюю девочку

ГАИ рекомендует пересекать переход на электросамокате со скоростью идущего шагом пешехода.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло сегодня в Минске около 10:10. Водитель Hyundai ехал по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского и при повороте направо на ул. Матусевича наехал на 14-летнюю...
 
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