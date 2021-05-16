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Ехала на электросамокате на красный. В Минске на переходе сбили 14-летнюю девочку
Источник материала: Onliner
ДТП произошло сегодня в Минске около 10:10. Водитель Hyundai ехал по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского и при повороте направо на ул. Матусевича наехал на 14-летнюю девочку, сообщает ГАИ Минска.
Девочка пересекала проезжую часть по переходу на электросамокате на красный свет.
В результате подросток получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для осмотра.
ГАИ рекомендует пересекать переход на электросамокате со скоростью идущего шагом пешехода.
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ДТП произошло сегодня в Минске около 10:10. Водитель Hyundai ехал по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского и при повороте направо на ул. Матусевича наехал на 14-летнюю...
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