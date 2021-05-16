Ехала на электросамокате на красный. В Минске на переходе сбили 14-летнюю девочку

Источник материала: Onliner

ДТП произошло сегодня в Минске около 10:10. Водитель Hyundai ехал по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского и при повороте направо на ул. Матусевича наехал на 14-летнюю девочку, сообщает ГАИ Минска.

Девочка пересекала проезжую часть по переходу на электросамокате на красный свет.





В результате подросток получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для осмотра.





ГАИ рекомендует пересекать переход на электросамокате со скоростью идущего шагом пешехода.