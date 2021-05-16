Уникальный пневмоход собрал изобретатель из России - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

За основу транспортного средства взят советский мотоцикл "Иж". Федосов поставил двигатель от автомобиля "Ирбис", а камеры от грузовика КрАЗ-255Б ("Лаптежник").

Пневмоход отличается продуманностью: ручки руля с подогревом, а пассажирское сидение опускается настолько, что можно лечь или, как говорит изобретатель, при необходимости эвакуировать человека.

Максимальная скорость автомобиля до 40 километров, а по воде до шести километров в час. Плавучести удалось достичь благодаря низкому давлению в колесах вездехода - до 0,2 атмосфер.

"Очень интересен он, когда меняешь стихию. Едешь - земля, вода. Он спокойно плывет и плывет с пассажирами. Я детишек катал", - делится Федосов.

Пневмоход - не первое изобретение мужчины. За годы увлечения он собрал уже около ста единиц старинной техники. Например, полноприводный "Москвич-410", и немецкий "Фольксваген", и мотоцикл BMW R-12 1939 года выпуска.

Также Виктор мечтает создать свой парк уникальных автомобилей.