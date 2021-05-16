Источник материала: UDF



Фото: Realt.by

Садовые дома можно будет переводить в жилые

СТ могут стать деревнями

Освободить от бухучета, обеспечить вывоз мусора

Решение сложных вопросов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Загородная недвижимость взлетит в цене? На общественное обсуждение вынесен проект революционного указа «О садоводческих товариществах».

Это поистенне революционное изменение, которое может сильно повлиять на стоимость загородной недвижимости. В проекте говорится, что членам садоводческих товариществ предоставляется право переводить садовые дома в жилые в порядке, установленном жилищным законодательством для перевода нежилого помещения в жилое.При переводе садовых домиков в жилые дома будет изменяться и целевое назначение участков — они будут переводиться в категорию участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома. При этом владельцы таких домов и участков будут оставаться членами садоводческого товарищества либо будут заключать с ним договор о порядке пользования объектами общего пользования в течение 10 дней после регистрации прав на земельный участок.Если в садоводческом товариществе более половины участков будут переведены в категорию «для обслуживания жилых домов», его правление сможет по решению общего собрания обратиться к местным властям с заявлением о включении территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании населенного пункта.Местные исполнительные и распорядительные органы в таких случаях могут при необходимости установить переходный период на срок не более 10 лет в целях создания необходимой инфраструктуры, в том числе для обеспечения исполнения государственных минимальных социальных стандартов. В течение установленного переходного периода садоводческое товарищество продолжает существовать. По его истечении — подлежит ликвидации.Разрешение земельных споров, связанных с границами земельных участков, расположенных в границах садоводческого товарищества, в том числе между членами садоводческого товарищества и лицами, осуществившими перевод садовых домиков в жилые дома, осуществляется районными (городскими) исполнительными комитетами по месту нахождения садоводческого товарищества.Владельцам участков проектом указа отводится три года для государственной регистрации своих прав на земельные участки (для тех, кто этого не сделал).Местные власти, на территории которых расположены садоводческие товарищества, не реже 1 раза в 3 года должны проводить инвентаризацию земельных участков, предоставленных для коллективного садоводства на соответствующей территории.Проектом указа устанавливается, что садоводческие товарищества, за исключением ведущих предпринимательскую деятельность, освобождаются от ведения бухгалтерского учета. Они будут вести учет расходов, доходов имущества в порядке, установленном МНС и Минфином. При этом товарищества должны будут составлять и хранить первичные учетные документы.Садоводческие товарищества должны будут обеспечивать сбор и удаление отходов в соответствии со схемами обращения с ТКО, заключать договоры по удалению отходов с юрлицами и ИП.Товарищества смогут раз в год запрашивать у местных властей информацию о произошедших изменениях землепользователей.Проектом предлагается установить плату за открытие и обслуживание расчетных счетов садоводческих товариществ на уровне, предусмотренном для физлиц.В проекте прописаны меры по взысканию задолженности по взносам и пене. Ее предлагается взыскивать в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов либо других должностных лиц, имеющих право совершать такое нотариальное действие.В положении о садоводческих товариществах уточняются некоторые вопросы оформления правоудостоверяющих документов, в том числе в сложных случаях. Также конкретизируется перечень документов товарищества, с которым могут знакомиться его участники. Одновременно предлагается установить, что за предоставление копий документов товариществом может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.Предлагается дать местным органам власти право выдвигать требования о проведении общих собраний товариществ, досрочном прекращении полномочий членов правления, председателя правления и др.Ознакомиться с проектом указа можно здесь. Обсуждение продлится на Правовом форуме до 28 мая.