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Погода в областных центрах Беларуси с 17 по 23 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: UDF
Фото: ОНТ
В начале следующей недели на большей части территории ожидаются дожди, днем возможны грозы. В понедельник днем столбики термометров установятся на отметках +13…+18°C, во вторник – +13…+20°C.
В среду также пройдут дожди, в отдельных районах вероятны грозы. В дневные часы воздух прогреется до +18°C.
Во второй половине недели дожди продолжатся, в дневные часы возможны грозы. В четверг +13…+15 °C, в пятницу до +16°C.
В следующие выходные метеоусловия существенно не изменятся. Временами кратковременные осадки, возможны грозы. Днем в субботу +14…+17°C, в воскресенье до +19°C.
Прогноз погоды на всю неделю в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!
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В начале следующей недели на большей части территории ожидаются дожди, днем возможны грозы.
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