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«У рабочей субботы есть и плюс: задержали в пятницу - не надо ждать суда до понедельника»

16.05.2021 16:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«У рабочей субботы есть и плюс: задержали в пятницу - не надо ждать суда до понедельника»
Коллаж: twitter.com/belteanews. Цитата в заголовке: twitter.com/m_for_mixacb
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