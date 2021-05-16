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UDF
❌ С детского сада детям выдают оружие, надевают на них военную форму и героизируют войну, стрельбу и убийства✅ Во всём виноваты видеоигры— Маленькi Зянон (@zmiecer) May 11, 2021
❌ С детского сада детям выдают оружие, надевают на них военную форму и героизируют войну, стрельбу и убийства✅ Во всём виноваты видеоигры
Барабанщик, игравший на минских маршах, получил 6 лет колонии усиленного режима. Барабанщик AC/DC, который заказал киллера для убийства двух человек, но избежал тюрьмы:— WTF?— Миша Ильин (@m_for_mixacb) May 13, 2021
Барабанщик, игравший на минских маршах, получил 6 лет колонии усиленного режима. Барабанщик AC/DC, который заказал киллера для убийства двух человек, но избежал тюрьмы:— WTF?
Кампанія New Balance мусіць заплаціць Васкрасенскаму, каб ён перастаў насіць іх красоўкі.— Pčv ⚪
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«У рабочей субботы есть и плюс: задержали в пятницу - не надо ждать суда до понедельника»Твиты недели.
Кампанія New Balance мусіць заплаціць Васкрасенскаму, каб ён перастаў насіць іх красоўкі.