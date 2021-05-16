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Песни, танцы и самые прекрасные девушки страны: как проходят дополнительные кастинги конкурса «Мисс Беларусь»
Источник материала: ОНТ
14 и 15 мая в Минске состоялись дополнительные кастинги конкурса «Мисс Беларусь-2021». В отборах приняли участие девушки из пяти областей нашей страны: Брестской, Гомельской, Могилевской, Гродненской и Витебской. Давайте посмотрим, как это было!
Фото: Анастасия Штайда, ОНТ
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Песни, танцы и самые прекрасные девушки страны: как проходят дополнительные кастинги конкурса «Мисс Беларусь»
14 и 15 мая в Минске состоялись дополнительные кастинги конкурса «Мисс Беларусь-2021». В отборах приняли участие девушки из пяти областей нашей страны: Брестской,...
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