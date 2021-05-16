Легковушка сбила 14-летнюю девочку на электросамокате в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой Hyundai сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку на электросамокате. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 16 мая около 10 часов 10 минут. Водитель легкового авто ехал со стороны ул. Ольшевского. На повороте на ул. Матусевича он сбил девочку на пешеходном переходе. Подросток в этот момент пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Ребенок с телесными повреждениями был доставлен для медицинского осмотра в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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