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В Гродно бесправник врезался в бетонный забор при попытке скрыться от ГАИ

16.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно бесправник врезался в бетонный забор при попытке скрыться от ГАИГродно бесправник врезался в бетонный забор при попытке скрыться от ГАИ" class="one-news__figure-img">

В Гродно мужчина без водительских прав пытался скрыться на автомобиле от ГАИ. Машина попала в ДТП, в результате аварии погиб пассажир. Об этом 16 мая информирует БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В результате ДТП погиб 50-летний пассажир.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно мужчина без водительских прав пытался скрыться на автомобиле от ГАИ. Машина попала в ДТП, в результате аварии погиб пассажир. Об этом 16 мая информирует...
 
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