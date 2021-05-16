В Гродно бесправник врезался в бетонный забор при попытке скрыться от ГАИ

Источник материала: ОНТ

Гродно бесправник врезался в бетонный забор при попытке скрыться от ГАИ" class="one-news__figure-img">

В Гродно мужчина без водительских прав пытался скрыться на автомобиле от ГАИ. Машина попала в ДТП, в результате аварии погиб пассажир. Об этом 16 мая информирует БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В результате ДТП погиб 50-летний пассажир.

Фото: БЕЛТА

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