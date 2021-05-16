Развеян миф о снижении давления c помощью популярного лакомства

Источник материала: ОНТ

Развеян миф по поводу влияния некоторых лакомств на снижение артериального давления. Исследование на эту тему провели ученые из фонда Health Knowledge Foundation, сообщает немецкий Focus .

По словам специалистов, не существует определенной причины повышения давления. Оно может изменяться в силу пола, возраста, наследственности, образа жизни, уровня стресса, рациона питания.

По данным исследований, свекольный сок в краткосрочной перспективе оказывает благотворное влияние и расширяет сосуды, помогает бороться с гипертонией. Чтобы оценить долгосрочный эффект от употребления этого продукта, определить норму потребления сока для человека, нужно проводить дополнительные исследования, уточнили ученые.

По данным исследований, молочный шоколад не поможет понизить артериальное давление. В этом случае гораздо эффективнее – горький шоколад.

При артериальной гипертензии помогут продукты, содержащие калий, магний и натрий.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram