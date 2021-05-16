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Развеян миф о снижении давления c помощью популярного лакомства

16.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Развеян миф о снижении давления c помощью популярного лакомства

Развеян миф по поводу влияния некоторых лакомств на снижение артериального давления. Исследование на эту тему провели ученые из фонда Health Knowledge Foundation, сообщает немецкий Focus.

По словам специалистов, не существует определенной причины повышения давления. Оно может изменяться в силу пола, возраста, наследственности, образа жизни, уровня стресса, рациона питания.

По данным исследований, свекольный сок в краткосрочной перспективе оказывает благотворное влияние и расширяет сосуды, помогает бороться с гипертонией. Чтобы оценить долгосрочный эффект от употребления этого продукта, определить норму потребления сока для человека, нужно проводить дополнительные исследования, уточнили ученые. 

По данным исследований, молочный шоколад не поможет понизить артериальное давление. В этом случае гораздо эффективнее – горький шоколад. 

При артериальной гипертензии помогут продукты, содержащие калий, магний и натрий.

Фото: pixabay

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Развеян миф по поводу влияния некоторых лакомств на снижение артериального давления. Исследование на эту тему провели ученые из фонда Health Knowledge Foundation, сообщает...
 
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