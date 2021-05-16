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Очереди на выезд из Беларуси в ЕС: скопилось более 1 тыс. фур
Источник материала: ОНТ
По состоянию на полдень 16 мая на границе Беларуси перед выездом в страны Европейского союза ожидали свыше 1,1 тыс. грузовиков. Об этом свидетельствуют данные,
Сложнее всего обстановка с очередями на границе с Литвой. Перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят более 260 фур, водители 150 фур ожидают в «Привалке», более 130 машин ждут в «Котловке», 120 – «Беняконях» и 40 - в «Видзах».
На границе Польши и Беларуси, перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось свыше 120 грузовых машин, еще более 50 ждут в пункте «Берестовица», свыше 80 – в «Козловичах».
На белорусско-латвийской границе также непростая ситуация: в пункте пропуска «Григоровщина» очереди ожидают больше 120 фур, в «Урбанах» – свыше 60.
Фото: БЕЛТА, архив
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По состоянию на полдень 16 мая на границе Беларуси перед выездом в страны Европейского союза ожидали свыше 1,1 тыс. грузовиков. Об этом свидетельствуют данные,...
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