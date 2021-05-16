ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очереди на выезд из Беларуси в ЕС: скопилось более 1 тыс. фур

16.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Очереди на выезд из Беларуси в ЕС: скопилось более 1 тыс. фур

По состоянию на полдень 16 мая на границе Беларуси перед выездом в страны Европейского союза ожидали свыше 1,1 тыс. грузовиков. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Госпогранкомитета.

Сложнее всего обстановка с очередями на границе с Литвой. Перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят более 260 фур, водители 150 фур ожидают в «Привалке», более 130 машин ждут в «Котловке», 120 – «Беняконях» и 40 - в «Видзах».

На границе Польши и Беларуси, перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось свыше 120 грузовых машин, еще более 50 ждут в пункте «Берестовица», свыше 80 – в «Козловичах».

На белорусско-латвийской границе также непростая ситуация: в пункте пропуска «Григоровщина» очереди ожидают больше 120 фур, в «Урбанах» – свыше 60.

Фото: БЕЛТА, архив

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на полдень 16 мая на границе Беларуси перед выездом в страны Европейского союза ожидали свыше 1,1 тыс. грузовиков. Об этом свидетельствуют данные,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, какую зарплату затребовал Месси у "Манчестер Сити
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by