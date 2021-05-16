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Боец UFC бросил вызов Илону Маску
Источник материала: ОНТ
Утром 16 мая во втором по значимости бое турнира UFC 262 американский боец Бенеил Дариуш одержал победу над своим соотечественником Тони Фергюсоном. После поединка атлет бросил вызов основателю компании Tesla Илону Маску. Об этом со ссылкой на пресс-службу UFC
Дариуш воспользовался возможностью рассказать, что ему уже шесть месяцев не приходит заказанный автомобиль Tesla.
На UFC 262 Дариуш победил Фергюсона по итогам трехраундового боя – все трое судей отдали предпочтение Бенеилу.
Ранее
Фото: UFC
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Утром 16 мая во втором по значимости бое турнира UFC 262 американский боец Бенеил Дариуш одержал победу над своим соотечественником Тони Фергюсоном. После поединка...
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