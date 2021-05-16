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Полиция Хьюстона спустя неделю нашла тигра, бродившего по городу
Источник материала: ОНТ
В Хьюстоне (Техас, США) полиция нашла тигра, который в начале недели бродил по жилым районам города. Об этом
Уточняется, что в понедельник 10 мая был задержан обвиняемый в убийстве мужчина. Подозреваемый скрылся с места преступления и забрал с собой бенгальского тигра. После этого в соцсетях появлялись ролики с хищником, бродившим по городу.
16 мая полиция сообщила, что тигр был найден. Где именно находилось животное всю неделю, полиция не знает.
Фото: Pixabay
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В Хьюстоне (Техас, США) полиция нашла тигра, который в начале недели бродил по жилым районам города. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
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