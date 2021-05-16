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Стало известно, какую зарплату затребовал Месси у "Манчестер Сити
Источник материала: Партизан
Если боссы "горожан" согласятся на выдвинутые условия, 33-летний аргентинец станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории Премьер-лиги.
"© REUTERS / ALBERT GEA
Стала известна сумма, которую хочет получать аргентинский нападающий Лионель Мессии в случае перехода в "Манчестер Сити", об этом пишет The Sun.
ПСЖ предложил Месси контракт, но в "Барселоне" не беспокоятся из-за этого
Британский таблоид сообщает, что 33-летний форвард требует у английского клуба зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю, что составляет около 25 миллионов в год,
Если менеджеры "Сити" согласятся на требования Месси, то этот футболист станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-лиги.
Напомним, в последнее время у Лионеля Мессии не складываются отношения с руководством "Барселоны". Еще до начала сезона появилась новость о том, что легенда может покинуть команду.
Сам же Месси пока остается в каталонском клубе, будет играть за "сине-гранатовых" до завершения контракта, который заканчивается уже этим летом.
В нынешнем сезоне известный футболист провел 46 матчей, забил 37 мячей и отдал 14 голевых передач.
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Если боссы "горожан" согласятся на выдвинутые условия, 33-летний аргентинец станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории Премьер-лиги.
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