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Дождь с грозой прогнозируют синоптики 17 мая в Минске
Источник материала: Партизан
В Минске 17 мая ожидаются осадки, возможна гроза
В столице в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем с вероятностью до 80 % пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром местами по городу слабый туман. Ветер будет юго-восточный, 4-9 м/с.
Температура воздуха в городе составит +18..+20 °C,
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В Минске 17 мая ожидаются осадки, возможна гроза
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