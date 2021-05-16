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За год количество практикующих докторов в Беларуси уменьшилось на несколько тысяч

16.05.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За год число практикующих врачей в Беларуси уменьшилось более чем на 4 тысячи.


Статистикой о количестве врачей в Беларуси на своей странице в Facebook поделился старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский
По опубликованным им данным, в Беларуси в 2019 году число практикующих врачей составляло 42 897 человек. Но в 2020 году этот показатель уменьшился до 38 764. За год страна не досчиталась 4 133 врачей. Наибольшое сокрашение практичкующих докторов наблюдалось в Минске - 2035 врачей. 


Таблица со страницы Льва Львовского в FB

Как пошутил по этому поводу Лев Львовский: «Режим показывает завидную устойчивость: несмотря на все усилия змагаров, запаса врачей в Беларуси хватит ещё минимум на 9 лет!», пишет Thinktanks.by.
 
Теги: Минск
 
 
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За год число практикующих врачей в Беларуси уменьшилось более чем на 4 тысячи.
 
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