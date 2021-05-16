Полеты над Беларусью: Центр управления воздушным движением открылся под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском открылся новый диспетчерский центр управления воздушным движением. Оттуда будут контролировать все полеты над страной, передает «МИР 24».

В небе над Беларусью проходит 66 маршрутов зональной навигации для пилотов. По ним пролетают авиалайнеры из 1000 авиакомпаний. В мае, во время отпусков, рейсов еще больше. Новый центр увеличит пропускную способность над Беларусью, повысит качество обслуживания и поможет нарастить транзит. На случай авиационного ЧП предусмотрен координационный центр поиска и спасения.

«Под моим контролем в сутки находится около 550 воздушных судов. То есть в среднем в секторе находится около 10 воздушных судов одновременно. У нас есть замечательная здесь система резервирования, которую мы можем использовать в каких-то непредвиденных ситуациях», – объяснила диспетчер по управлению воздушным движением Минского районного диспетчерского центра Екатерина Черных.

« У нас до пандемии пролетало максимальное количество в сутки 1100 воздушных судов. Если мы раньше обслуживали максимально в 2019 году – 325 тысяч воздушных судов, то сегодня мы можем в этом центре обслужить миллион воздушных судов в год», – подчеркнул генеральный директор государственного предприятия Белаэронавигация Леонид Чуров

Центр оснастили сложнейшим техническим многозадачным оборудованием и новой системой радиосвязи. Для поддержания навыков установили специальный тренажерный комплекс. На нем диспетчеры отрабатывают любые ситуации и условия, которые могут случиться в полете. До переезда в новое здание диспетчеры работали в Национальном аэропорту «Минск». Там же какое-то время будет располагаться дежурная смена.

Чтобы пролететь через Беларусь, мировые авиакомпании платят аэронавигационные сборы за каждые 100 километров пути. Ожидается, что инвестиции, вложенные в центр, окупятся.