Беларусь лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону

Источник материала: Tut.by

Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира IBU по биатлону в Минске, сообщили в воскресенье в организации, передает sputnik.



Фото: IBU

Престижные биатлонные соревнования должны были состояться в Раубичах, однако в IBU пересмотрели график стартов сезона 2021/2022.

«Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы», — говорится в сообщении.

Таким образом, стартовый этап Кубка состоится не в Контиолахти (где пройдет «минский» этап), а в шведском Эстерсунде (27−28 ноября 2021-го). Второй этап Кубка тоже пройдет в Эстерсунде.

Напомним, ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею — мировое хоккейное первенство пройдет с 26 мая по 6 июня 2021 года в Латвии. Позже Международный союз современного пятиборья перенес из Минска чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу. В марте стало известно, что республика не примет и командный чемпионат Европы по настольному теннису.