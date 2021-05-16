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Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории

16.05.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории

О политическом популизме, перевирании истории и популярных спекуляциях на тему Второй мировой войны рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН — Николай Пархитько.

1:07 Американские школьные учебники истории о Второй мировой войне, в которых нет ни слова о СССР. "Великие труды" американского историка Шона МакМикина о том, что во всем виноват Советский Союз.

6:21 Немецкий журнал Der Spiegel заявил, что концлагерь в Освенциме освободили американцы. В США выпустили "монету" с союзниками во Второй мировой войне, забыв о СССР.

9:15 "Ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени несут и Германия, и СССР". О чем умалчивают сторонники этого мнения и почему оно не терпит критики.

12:00 Первой страной, заключившей договор с Германией была Польша. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Аншлюс Австрии.

17:34 Роль Польши и последствия Советско-польской войны.

21:02 Псевдоисторическая теория о том, что СССР хотел первым напасть на Германию, а Гитлер просто защищался.

23:28 Псевдонаучная книга "Ледокол" бывшего ГРУшника Суворова-Резуна. Что не так с источниками, на которые он опирается.

25:55 Фейк 1940-х годов о заседании Политбюро, который распространяли французские спецслужбы, и тост Сталина, на который постоянно ссылаются.

28:03 "СССР знал о нападении и готовился к нему". Мнение о том, что у Советского Союза и танков было больше, и в людских ресурсах было превосходство над Германией.

36:40 Легенда о "чистом Вермахте": немецкая армия не совершала военных преступлений, вся вина лежит на СС.

41:27 "Американский генерал Эйзенхауэр мог взять Берлин, но уступил Сталину, чтобы не ругаться с СССР".

44:31 Посол США в Сербии, который утверждал, что Белград освобождала украинская армия. Зеленский заявил, что Освенцим освободила Львовская дивизия.

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