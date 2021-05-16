ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске милицейский автомобиль попал в ДТП

16.05.2021 17:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Легковой автомобиль милиции попал в ДТП в Минске.

В Минске милицейский автомобиль попал в ДТП

Инцидент случился около десяти часов вечера 15 мая на перекрестке улиц Ташкентская и Уборевича.

Милицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «БМВ».

В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легковой автомобиль милиции попал в ДТП в Минске. Инцидент случился около десяти часов вечера 15 мая на перекрестке улиц Ташкентская и Уборевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полиция Хьюстона спустя неделю нашла тигра, бродившего по городу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by