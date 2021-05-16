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В Минске милицейский автомобиль попал в ДТП
Источник материала: Навiны
Легковой автомобиль милиции попал в ДТП в Минске.
Инцидент случился около десяти часов вечера 15 мая на перекрестке улиц Ташкентская и Уборевича.
Милицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «БМВ».
В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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