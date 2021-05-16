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МНС не продлит мораторий на ответственность ИП за торговлю без маркировки

16.05.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство по налогам и сбором отказало объединению предпринимателей “Перспектива” продлить мораторий на ответственность ИП за торговлю товарами без маркировки.


"Перспектива" уже два года пытается бороться с маркировкой / tut.by


Проверки начнутся с 1 июля 2021 года, говорится в ответе Министерства на обращение РОО “Перспектива”. ИП, которые закупаются товарами на территории ЕАЭС, должны будут предоставить документы, подтверждающие их приобретение.

При этом, по данным “Перспективы”, детально нововведения не знают около 99% ИП. Кроме того, предприниматели и глава “Перспективы” Анатолий Шумченко неоднократно заявляли на форумах объединения о том, что получить нужные документы у российских контрагентов просто невозможно, передает Еврорадио.

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, вступило в силу в марте 2019 года. Согласно ему, в ЕАЭС создается информационная система, в которой содержатся данные об обороте товаров. Для этого они должны маркироваться.
 
 
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Министерство по налогам и сбором отказало объединению предпринимателей “Перспектива” продлить мораторий на ответственность ИП за торговлю товарами без...
 
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