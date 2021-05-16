Управделами продало зубров российской фирме

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Как сообщил сайт Национального парка «Беловежская пуща», «по результатам учета 2021 года популяция зубра европейского насчитывает 675 особей». Как известно, зубр в Беларуси занесен в Красную Книгу и находятся под строгой охраной. Но сегодня его численность намного больше оптимальной для Беловежской пущи, что «позволяет реализовывать диких животных субъектам хозяйствования на территории РБ и за рубежом, желающим заниматься содержанием и разведением зубра европейского в полувольных условиях, и имеющим для этого необходимые условия содержания».





Как сообщили в ГПУ «НП «Беловежская пуща», согласно договоренностям с ООО «Виола», из Костромской области РФ и разрешению на отлов и вывоз зубров, полученному в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальный парк «Беловежская пуща» 12 мая 2021 года отправил партию зубров покупателю.













В начале этого года в Нацпарке сообщали, что поголовье зубров в пуще за 5 лет увеличилось почти на треть. В 2016 году на территории пущи обитали 480 зубров, а в начале 2020 года – 604 зубра. Прогнозировалось, что в 2021 году с учетом появившихся на свет телят поголовье должно составить не менее 630-640 животных.





Процесс отлова, содержания на карантине, подготовки ветеринарных и других необходимых документов трудоемкий, но результат проделанной работы важен как для национального парка (регулирование численности, дополнительный доход), так и для покупателя ООО «Виола» (создание микропопуляции зубров, демонстрация животных туристам, пополнение фауны Костромской области).





Отметим, что в РФ не первый год реализовывается «Стратегии сохранения зубров в России». Согласно ей популяция этого вида через 6 лет может составить в РФ до 1000 животных, тем самым страна станет местом обитания самой крупной в Европе группировки чистокровных вольноживущих зубров.





В январе этого года только в заповеднике «Калужские засеки», в границах особо охраняемой природной территории, было зафиксировано 303 зубра, в том числе 58 телят, рожденных в 2020 году. Еще тринадцать животных были отмечены на сопредельной территории.





Так как в РФ зубр давно обитает в различных заповедниках, то организации Минприроды редко закупают животных в Беларуси, хотя ранее беловежские зубры регулярно уезжали в российские заповедники.





В 2019 году зубр в Беларуси жил в 11 микропопуляциях, общая его численность составляла 1886 голов (на 107 больше, чем в 2017-м). В том же 2019-м власти снизили для граждан страны стоимость охоты на зубров на 20% - с 1000 до 800 рублей. Цена охоты на молодняк в возрасте от одного до двух лет тоже существенно снизилась -с 3000 рублей до 2500.





По последним данным Европейской племенной книги зубров, общая численность мировой популяции зубра в природе составляет около 6200 особей.





С 1 января 2021 года вступили в силу Правила охраны и использования зубров, нормы которых закреплены в постановлении Совета министров №708. Согласно документу введены понятия «владельца зубров» и «держателей микропопуляции зубров». Также уточнен и пересмотрен перечень критериев, по которым животных относят к резервному генофонду. В частности, к нему теперь будут относиться зубры любого пола и возраста в микропопуляциях, численность которых превышает 350 особей, зубры, находящиеся на территории ферм или силосных буртов, «проявляющие агрессивность по отношению к людям и домашним животным».





пишет belmarket.by. Против постановления Совмина высказывалась партия «Зеленые». «Мы убеждены, что под видом обновления правил правительство планирует значительно расширить охоту на зубров в Беларуси ради достижения сиюминутной финансовой выгоды», - говорилось в заявлении,belmarket.by.









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