Немецкие университеты приостанавливают сотрудничество с БГУ

Как заявил глава GEW Марлис Тепе, независимому профсоюзу БГУ мешают работать, а его членов преследуют и незаконно увольняют.

Стоит отметить, что у БГУ действуют программы с 19 университетами Германии, в каждом из которых работают структуры профсоюза GEW. Свыше 1000 студентов из БГУ ежегодно участвуют в международных программах академического обмена, могут обучаться по совместным образовательным программам с получением двойных дипломов – БГУ и одного из партнерского вуза Германии или другой страны,newsbel.by.