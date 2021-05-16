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Немецкие университеты приостанавливают сотрудничество с БГУ

16.05.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 мая профсоюз GEW предупредил в официальном письме руководство БГУ, Минобразования и Администрацию президента об остановке сотрудничества.



Как заявил глава GEW Марлис Тепе, независимому профсоюзу БГУ мешают работать, а его членов преследуют и незаконно увольняют.

Стоит отметить, что у БГУ действуют программы с 19 университетами Германии, в каждом из которых работают структуры профсоюза GEW. Свыше 1000 студентов из БГУ ежегодно участвуют в международных программах академического обмена, могут обучаться по совместным образовательным программам с получением двойных дипломов – БГУ и одного из партнерского вуза Германии или другой страны, пишет newsbel.by. 
 
 
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12 мая профсоюз GEW предупредил в официальном письме руководство БГУ, Минобразования и Администрацию президента об остановке сотрудничества.
 
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