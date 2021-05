Ізраільская авіяцыя разбамбіла дом лідара групоўкі ХАМАС

Источник материала: Белсат

Палесціна-ізраільскае ўзброенае супрацьстаянне працягваецца ўжо сем дзён. Гэта самы буйны канфлікт у рэгіёне з 2014 года. Пра гэта паведамляе Бі-Бі-Сі .

Баевікі групоўкі ХАМАС ноччу і раніцай у нядзелю працягнулі ракетныя абстрэлы Ізраіля, а ізраільскія вайскоўцы нанеслі новыя ўдары па сектары Газа.

Адзін з удараў быў нанесены па кватэры палітычнага лідара ХАМАС Яхʼі Сінвара. Ці быў хтосьці ў гэты час у доме, пакуль не ясна. Яшчэ адзін авіяўдар быў нанесены па дому камандзіра батальёна «Джабаль» руху ХАМАС.

Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што ў абодвух дамах размяшчалася тэрарыстычная інфраструктура групоўкі.

Паводле прадстаўнікоў ХАМАС, раніцай у нядзелю ў Газе загінулі 26 чалавек. Такім чынам, агульная колькасць ахвяраў, паводле інфармацыі палестынскага боку, дасягнула 174 (у тым ліку 47 дзяцей). У Ізраілі паведамляюць аб дзесяці загінулых, уключаючы дваіх дзяцей.

Праз новыя ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля многія жыхары вымушаныя шукаць прытулак у бамбасховішчах. За ноч палестынскімі баевікамі было выпушчана ў бок Ізраіля парадку 120 ракетаў.

