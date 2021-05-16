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Этап Кубка мира по биатлону решили перенести из Беларуси, причина — текущая ситуация в стране

16.05.2021 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этап Кубка мира по биатлону 2022 года решили перенести из Беларуси в Финляндию, такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU). Исполнительный комитет IBU сегодня согласовал обновленный календарь на сезон 2021/2022 года, чтобы команды могли строить планы. Вместо Раубичей соревнования примет финский Контиолахти.

«Решение о переносе мероприятия было принято исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для обеспечения уверенности в планировании организационных комитетов, национальных федераций и их команд», — говорится в пресс-релизе IBU.

Этап Кубка мира в Раубичах должен был состояться 3—6 марта 2022 года. Из-за переноса первые два этапа соревнований пройдут в шведском Эстерсунде (27—28 ноября и 29 ноября — 5 декабря). Ранее стартовый этап должен был пройти на Контиолахти, куда перенесли соревнования из Раубичей.

В феврале этого года стало известно, что Международный союз биатлонистов присвоил этапу в Раубичах статус неутвержденного в связи с ситуацией в Беларуси. Теперь принято окончательное решение не проводить соревнования в Беларуси.

 
 
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Этап Кубка мира по биатлону 2022 года решили перенести из Беларуси в Финляндию, такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU). Исполнительный комитет IBU...
 
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