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«Белагропромбанк» привлек кредит в 75 млн евро

16.05.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белагропромбанк» реализовал очередную сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 75 млн евро на срок 1 год с возможностью продления на последующий аналогичный срок. Денежные средства поступили на счета банка 12 мая, сообщили в финучреждении.



Здание одного из офисов «Белагропромбанка» в Минске. Фото: belmir.by

Синдицированная сделка, реализованная в этом году, стала 14-й за всю историю банка. Предоставленные ресурсы будут направлены на поддержку внешнеторговых проектов клиентов «Белагропромбанка», уточнили здесь.

– Настоящая сделка стала первой в 2021 году на белорусском рынке, и ее успешная реализация будет содействовать организации новых сделок на рынках долгового капитала другими белорусскими заемщиками, – пояснили в пресс-службе.

Уполномоченным ведущим организатором и букраннером по синдицированному кредиту для «Белагропромбанка» выступил российский «Транскапиталбанк». Заем предоставлен на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов заемщика, сообщили в финучреждении.

Уполномоченным ведущим организатором сделки также стал «Промсвязьбанк». Ведущими организаторами названы «Росэксимбанк», банк «Международный финансовый клуб» и банк «Зенит».

Организаторы закрыли книгу заявок для «Белагропромбанка» в достаточно сжатые сроки и при динамичных условиях рынка, уточнили в «Транскапиталбанке».

– Это уже 16-й синдицированный заем, организованный ТКБ для белорусских банков. Благодаря данным проектам в экономику Беларуси за последние годы инвестировано около 2 млрд евро, – пояснили здесь.

Метки: банки Белагропромбанк кредит Россия
 
Теги: Минск
 
 
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