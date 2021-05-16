Последние звонки и выпускные пройдут 29 мая и 10 июня





Официально опубликованы решения ряда местных органов власти о запрете на продажу спиртного 29 мая и 10 июня. Это связано с тем, что в указанные дни в школах пройдут последние звонки и выпускные.





Кроме того, в некоторых местах намерены ограничить продажу алкоголя 11 июля, во Всемирный день профилактики алкоголизма. Также могут быть аналогичные запреты в День знаний — 1 сентября.



