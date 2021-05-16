ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Последние звонки и выпускные пройдут 29 мая и 10 июня

16.05.2021 18:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Местные власти запретили в эти дни продажу спиртного.


Официально опубликованы решения ряда местных органов власти о запрете на продажу спиртного 29 мая и 10 июня. Это связано с тем, что в указанные дни в школах пройдут последние звонки и выпускные.

Кроме того, в некоторых местах намерены ограничить продажу алкоголя 11 июля, во Всемирный день профилактики алкоголизма. Также могут быть аналогичные запреты в День знаний — 1 сентября.

По данным World Population Review, Беларусь не входит в топ-10 самых пьющих стран. Но потребление спиртного все равно высоко: 32,8 г чистого алкоголя в сутки на душу населения, пишет Office Life.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные власти запретили в эти дни продажу спиртного.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларуси забрали этап Кубка мира по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by