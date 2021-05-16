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«Минск» благодаря голу молодого игрока ушел от поражения в Слуцке
Источник материала: Tut.by
16 мая двумя играми завершается девятый тур
В Бресте «Динамо» сыграет против «Гомеля».
Вчера «Шахтер» смог добыть волевую победу со счетом 2:1 над «Неманом, установив новый рекорд чемпионата страны, одержав девять подряд викторий со старта турнира.
В Жодино «Торпедо-БелАЗ» на последней секунде вырвал ничью в матче против «Ислочи».
В центральной игре на поле «Борисов-Арены» БАТЭ сумел обыграть «Рух», проигрывая по ходу матча.
Между командами было всего два балла, и если бы брестчане победили, то обошли бы борисовчан в турнирной таблице.
Если «Гомель» сегодня в гостях победит брестское «Динамо», то оторвется от «Руха». Эта игра завершит программу тура 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 20.30. Это будет очень интересный матч, не пропустите!
Ниже результаты встреч тура.
14 мая были две игры:
«Динамо-Минск» — ФК «Сморгонь» — 2:0
15 мая прошли сразу четыре матча:
ФК «Витебск» — «Энергетик-БГУ» — 3:2
«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» — 3:3
БАТЭ — «Рух» — 3:2
16 мая тур завершится еще двумя сражениями:
ФК «Слуцк» — ФК «Минск» — 2:2
Слуцк. 16 мая. Городской стадион.
Судьи: А. Василевич, А. Полуянов (оба — Мозырь), Д. Емельянчиков (Гомель).
ФК «Слуцк»: Брановец — Велько (Клочков, 88), Ращеня, Жевнеров, Глебко (Бутаревич, 73), Потапенко (Бобко, 56), Семенов (к), Бочеров, Сачковский, Сасин, Альфред (Вергейчик, 84).
ФК «Минск»: Пришивалко — Алисейко, Чаговец, Касараб, Остроух (Кейрос, 69), Муниру, Богомольский (Яроцкий, 61), Зинович, Евдокимов (к), Шрамченко, Лопес (Зенькович, 74).
Голы: 0:1 — Чаговец (37). 1:1 — Альфред (47). 2:1 — Глебко (51). 2:2 — Зинович (80).
Предупреждения: Богомольский (17), Бочеров (24), Семенов (38), Велько (50), Остроух (69), Чаговец (85), Сачковский (87).
Первый тайм вышел довольно скучный, но зрители все же увидели гол, забитый в ворота «сахарных» ближе к концу первых 45 минут.
А вот вторая половина вышла боевой. Хозяева сумели быстро организовать два года в ворота «Минска». Однако, гостей от поражения спас их воспитанник, 18-летний Кирилл Зинович, который на 80-й минуте сравнял счет в матче.
«Динамо-Брест» — ФК «Гомель», 20.30.
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16 мая двумя матчами завершится девятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
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